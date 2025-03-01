Rafael Cemo Çetin'den Dilan Çiçek Deniz'e: İyi ki doğdun aşkım
Rafael Cemo Çetin, oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in 30. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
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Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat'ta 30 yaşına bastı.
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Rafael Cemo Çetin de sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.
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Dilan Çiçek Deniz ile daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaşan Rafael Cemo Çetin, sevgilisinin doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım" notuyla kutladı.
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İşte Rafael Cemo Çetin'in paylaşımları...