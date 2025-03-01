Rafael Cemo Çetin'den Dilan Çiçek Deniz'e: İyi ki doğdun aşkım

Rafael Cemo Çetin, oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in 30. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Rafael Cemo Çetin'den Dilan Çiçek Deniz'e: İyi ki doğdun aşkım - Resim : 1

Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat'ta 30 yaşına bastı.

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Rafael Cemo Çetin'den Dilan Çiçek Deniz'e: İyi ki doğdun aşkım - Resim : 2

Rafael Cemo Çetin de sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

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Rafael Cemo Çetin'den Dilan Çiçek Deniz'e: İyi ki doğdun aşkım - Resim : 3

Dilan Çiçek Deniz ile daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaşan Rafael Cemo Çetin, sevgilisinin doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım" notuyla kutladı.

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Rafael Cemo Çetin'den Dilan Çiçek Deniz'e: İyi ki doğdun aşkım - Resim : 4

İşte Rafael Cemo Çetin'in paylaşımları...