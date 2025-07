Kill Bill'in ünlü oyuncusu Michael Madsen evinde ölü bulundu

‘Rezervuar Köpekleri’, ‘Kill Bill’ ve ‘Donnie Brasco’ gibi filmlerle tanınan oyuncu Michael Madsen, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

Los Angeles İlçe Şerif Departmanı Nöbetçi Amiri Christopher Jauregui, Madsen'in perşembe sabahı Kaliforniya, Malibu'daki evinde tepkisiz bir şekilde bulunduğunu ve öldüğünün açıklandığını söyledi.

KALBİ DURDU

Doğal nedenlerle öldüğüne inanılıyor ve yetkililer herhangi bir cinayetten şüphelenmiyor. Madsen'in menajeri Ron Smith, görünen nedenin kalp durması olduğunu söyledi.

MICHEAL MADSEN'İN KARİYERİ

Madsen'in kariyeri 1980'lerin başına kadar uzanan ve çoğu düşük bütçeli filmlerde olmak üzere 300'den fazla filmi kapsıyordu.

Ancak ekrandaki en unutulmaz anı, 1992 yapımı "Rezervuar Köpekleri"nde Bay Sarışın rolünde Stealers Wheel'in "Stuck in the Middle with You" şarkısı eşliğinde dans ederken yakalanan bir polis memuruna yaptığı sadist işkence olabilir.

Madsen, "Kill Bill" ve "The Hateful Eight" filmlerinde rol alarak Tarantino'nun müdavimlerinden biri haline geldi.

"HOLLYWOOD'UN İKONİK AKTÖRLERİNDEN BİRİYDİ"

Menajerleri Smith ve Susan Ferris ile reklamcı Liz Rodriguez yaptıkları açıklamada, "Michael Madsen son iki yıl içinde 'Diriliş Yolu', 'İmtiyazlar' ve 'Güneyli Ev Kadınları İçin Yemek Kitabı' gibi uzun metrajlı filmler de dahil olmak üzere bağımsız filmlerde inanılmaz işler yaptı ve hayatındaki bu sonraki bölümü gerçekten dört gözle bekliyordu" dedi. "Birçok kişi tarafından özlenecek olan Hollywood'un en ikonik aktörlerinden biriydi" diye eklediler.