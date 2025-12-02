Anasayfa Magazin Rihanna ve A$AP Rocky, Gotham Ödül Töreni'nde! Rihanna pembe elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu
Rihanna ve A$AP Rocky, Gotham Ödül Töreni'nde! Rihanna pembe elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu
New York'ta bu yıl 35’incisi düzenlenen Gotham Awards töreni, bağımsız sinemanın önemli isimlerini Cipriani Wall Street'te buluşturarak film ödül sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Geceye Rihanna ve A$AP Rocky’nin kırmızı halı stilleri damga vurdu.
1 / 4
Gotham Awards töreninin bu yıl 35’incisi düzenlendi. A$AP Rocky ve Rihanna da 1 Aralık 2025'te New York'taki Cipriani Wall Street'te düzenlenen Gotham Ödülleri'ne katıldı.
2 / 4
Rihanna, kırmızı halıda son zamanlardaki sade tercihlerinden farklı olarak, Balenciaga imzalı, canlı şeker pembesi renginde, askısız ve balon formunda, kuyruklu iddialı bir elbise giydi.
3 / 4
A$AP Rocky ise, partnerinin dikkat çekici stiline karşılık, Chanel marka siyah ve zarif bir takımla klasik bir şıklık sergiledi.
4 / 4
Çift, beklenmedik katılım ve çarpıcı moda seçimleriyle gecenin en çok konuşulan magazin konusu oldu.