Robbie Williams İstanbul'da konser verecek! Türk hayranlarına videolu mesaj gönderdi

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You" adlı şarkıların da arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan İngiliz şarkıcı Robbie Williams, İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor.

Ünlü sanatçı, 7 Ekim'de DBL Entertainment organizasyonuyla Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak. 50 yaşındaki şarkıcı İstanbul'da vereceği konsere ilişkin Türk hayranlarına mesaj gönderdi.

İstanbul'da vereceği konsere işaret eden Williams videoda, şunları kaydetti:

"İstanbul... Ben Robbie Williams. Tahmin edin bakalım. 7 Ekim 2025'te Festival Park Yenikapı'da büyük bir gösteri için size geliyorum. Destansı olacak. Tüm hit parçalar, eğlence ve birçok aşk. O halde o günü işaretleyin, biletlerinizi alın ve unutulmaz bir gece olsun. Orada görüşmek üzere, İstanbul. Sabırsızlanıyorum."