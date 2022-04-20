Ronaldo Ailesi acı günlerinde destek olan Liverpool taraftarına teşekkür etti...

Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti acı bir haber paylaşmıştı. İkiz bebek bekleyen çift, ikizlerden birinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Doğum sırasında bebeklerden erkek olanı hayatını kaybetti. Çiftin kız bebekleri ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool-Manchester United maçında ise duygusal anlar yaşandı. Anfield'daki maçta Liverpool taraftarları, bir gün önce yeni doğan oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'ya destek oldu. Taraftarlar, Ronaldo'nun forma numarasına atfen maçın 7. dakikasında "Never Walk Alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) marşını hep bir ağızdan söyledi.

Ronaldo ailesinden bu davranış için teşekkür var.

Cristiano'nun kız kardeşi Elma, sosyal medya hesabından bu anların görüntülerini paylaştı ve “Bugün yaptıklarını asla unutmayacağız" dedi. Ronaldo'nun kardeşi Katia ise "Futbolun ötesinde bir yol" diye yazdı.