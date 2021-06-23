Mert Davran ile kısa kısa

RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN

Müziğinizde bir değişim yaşandı mı?

Gerçekten şarkının gücüne ve enerjisine çok inanıyorum. Müziğimde ise değişen bir şey yok. Son bir yıldır tüm dünya olarak zorlu bir sınav veriyoruz. Bu süreçte sevdiğim işimi yapamaz olduğum ise bir gerçek.

‘Yalanmış’ adlı tekliniz için rüya gibi bir ekiple çalıştınız. Bu isimler nasıl bir araya geldi, şarkı nasıl ortaya çıktı?

‘Yalanmış’ benim üçüncü şarkım ve gitgide daha da profesyonelleştim. Konuya daha hakimim ve kendimi daha emin ellere emanet ettim. O yüzden de içim çok rahat. Ayla Çelik, Şebnem Sungur ve Serdar Arslan’ın bir araya gelmesi benim tercihimdi ve şarkının demosunu ilk dinlediğim andan itibaren fazlasıyla içime sindi. Geçtiğimiz eylül ayından bu yana da titizlikle çalıştığımız şarkı artık sizlere emanet.

Önümüzdeki dönemde hangi projeler var?

Bu yaz için planladığım sürpriz hareketli bir cover şarkı gelecek. Yanı sıra Alaçatı’da sahne almaya devam edeceğim. Bu kadar net konuşmayı isterdim ama son bir yılda yaşananlar hepimize maalesef plan yapmamayı da öğretti.