Nisa Taşyar'ı tanıyalım... Bakış açısı: Sanatsal

Biraz Nisa Taşyar’ı tanıyalım. Nisa Taşyar kimdir, sanat tutkusu nerede ve nasıl başlamıştır?

Bilgi Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler ve sonrasında Kültür Üniversitesi’nde sanat yönetimi üzerine eğitimimi tamamladım. Ardından, birçok seyahat yaparak dünya üzerindeki galeri ve sanat ortamlarını deneyimlemek, görmek istedim. En başa dönersek ise küçükken bir oyun ablam vardı, bana ilk kez İstanbul Modern’i gezdiren… Şakirpaşa ailesinin kitaplarını da o okutmuştu. O zamanlar başladı sanat yolculuğum ve tutkum. Daha sonra üstüne katarak bugün Vision’ı ortaya çıkardı. Vision benim dünyamda kalbim gibi oldu ve ete kemiğe büründü. Şimdi ona hizmet ediyor olmaktan çok mutluyum. Sanatçılarımla ve ekibimle hayal ettiğim büyümeyi ve çoğalmayı her gün yaşıyorum.

Vision Art Platform’un hikayesini anlatabilir misiniz?

Sanat görünenin arkasındaki gerçeği sunar bize. İşte Vision da bu cesaretle yola çıktı 2019 yılında, yani pandeminin hemen öncesinde ve ilk sınavını da o dönem verdi. Tüm dünya düzeni değişirken hem kendini var etmeye hem de bu düzene adapte olarak aslında tam da adı gibi kapılar açarak varlığını gösterdi.

Vision Art Platform, ilk kurulduğu günden bu yana başarılı sanatçıların eserlerine yer verdi. Sizin en sevdiğiniz sanatçı ve eser hangisi oldu? Ayrım yapabiliyor musunuz?

Asla ayrım yapamam çünkü her sanatçımdan, her eserden yeni bir dünya öğrendim ve her geçen gün daha da çoğaldığımı ve büyüdüğümü gördüm. Sanatçılarımız, akademik kariyerlerini en iyi düzeyde tamamlamış ve alanlarında en iyiler arasında. Malzeme kullanımından, boşluk kullanımına kadar her detaya hakim ve neredeyse tüm eserleri için tez hazırlayacak kadar donanımlılar. Bu yüzden onlar dünyamı büyüttü ve beni geliştirdi. Hepsine ayrı ayrı minnettarım.

Vision Art Platform’un hedefi nedir? Hangi sanatçının eserlerini görmek isterseniz? Sizi en iyi hangi sanatçı yansıtabilir?

Aslında hem bir galeri hem de bir platform yapısına sahip. Bu da bizim için çok iyi bir serüven oluşturuyor. Tek bir sanat eseri veya sanatçı diye belirtemem ama beni en iyi Vision yansıtıyor diye bilirim. Her sanatçımız ve her eserinde farklı bir heyecan ve öğreti buluyorum.

Eylül ayında Vision Art Platform’da yer alacak Leyla Emadi sergisi hakkında biraz bilgi alabilir miyiz?

Leyla Emadi, travma kavramı üzerine oturttuğu üretimlerini son yıllarda beton ve tipografi ile harmanlayarak; gerek toplumsal gerekse bireysel hassasiyetlerimizi ele alırken, kadının var oluşu ve bu dünyada yer bulamaması üzerine bir sergi hazırlıyor şu an. Sergimizin adı ise ‘Diken Üstünde’. Bu sergiyi negatif bir durumdan pozitif bir hale dönüştürme biçimi ile kurgulamak istedi Leyla Emadi. Bir travmadan, olumsuzluktan, karmaşadan doğrusal bir tekniği olduğunu söylüyor ve sergi odalarını; yüzleşme, idrak, kabullenme, arınma, dönüşüm olarak planladı.

Sanat sizce nedir? Her eser başarılı veya güzel midir?

Sanat görünenin ardındakini ortaya koymaktır benim için. Sanat yapıtı özgün bireyselliğin ifadesidir. Sanat yapıtı bir bilgi kaydıdır, bir hafıza tutanağı, bir uyarı ve bir ‘an’dır. Estetik yargı ise tamamen bir anesteziktir. İşte bu yüzden her sanat yapıtı estetik kaygılarınıza uymayabilir ve bana sorarsanız da uymamalıdır.

Bazı isimler sanat eserlerini yatırım amaçlı topluyor ve duvarlarında bile sergilemiyor... Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sanat eseri hem bir iletişim hem de bir yatırım aracıdır. Sanatsal yapıt evreni anlamaya ve yorumlamaya yarayan etkili bir araçtır. Koleksiyonerler hem bu açıdan esere sahip olmak isterken, diğer açıdan iyi bir yatırım aracı olarak da tercih ediyor. Sanat eserine ve sanatçısına yapılan yatırımın, daima kazanç ile döneceğine inancım yüksek. Kriz dönemlerinde bile sanat yükselişine devam eder ve yatırım gücünü arttırır.



“Sanat görünenin ardındakini ortaya koymaktır benim için. Sanat yapıtı özgün bireyselliğin ifadesidir. Sanat yapıtı bir bilgi kaydıdır, bir hafıza tutanağı, bir uyarı ve bir ‘an’dır.”

Sizce başarı nedir? Ne zaman ‘başardım’ dersiniz?

Başarı çok çalışmak ve öğrenmek ile doğru orantılıdır. Bu nedenle ölene kadar sanırım ‘başardım’ diyemem. Çünkü her geçen gün yeni bir deneyim yaşıyoruz ama ‘hayal ettiğin yapıyı kurdun mu?’ derseniz buna büyük bir ‘evet!’ derim. Çünkü Vision benim hayalimdi ve bugün onunla yaşıyorum.

Stilinizi nasıl yorumlarsınız?

Konfor benim için olmazsa olmazdır. Bu yüzden daima konforlu ama şık olmasına özen gösteririm. Benim için gardırobum ve kullandığım her parça çok önemli.

Nisa Taşyar’ın gardırobunda en çok hangi parçalar var?

Genelde konforlu ve sevdiğim takımdan birkaç tane vardır gardırobumda. Elbette, eksik olmayan parçalar ise beyaz gömleğim ve siyah pantolonum.