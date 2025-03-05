Saadet Işıl Aksoy'un 11 yıllık evliliği bitiyor mu?
Son olarak 'Şahmaran' dizisinde rol alan Saadet Işıl Aksoy, boşanacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
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2014 yılında işinsanı Pamir Kıraner’le hayatını birleştiren oyuncu Saadet Işıl Aksoy'un evliliğinde kriz olduğu iddiası ortaya atıldı.
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Evlendikten sonra eşiyle Amerika’ya taşınan ünlü çift, 2020 yılında ise kızları Marisa Gülcan’ı kucaklarına almıştı. Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyan Saadet Işıl Aksoy, geçen aylarda Türkiye’ye kesin dönüş yapmıştı.
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Ancak Türkiye’ye dönüşün Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner evliliğinde kriz yarattığı ve çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği iddia edildi.
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Ünlü oyuncu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada ayrılık iddialarını doğruladı. Ancak ayrılığın sebebinin Türkiye dönüşlerinin olmadığını da vurguladı.