Saçlarını kızıla boyatan Hande Erçel'in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu Hande Erçel imaj değişikliğine giderek saçlarını kızıla boyattı. Oyuncunun paylaştığı kızıl saçlı pozlar, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu.

Saçlarını kızıla boyatan Hande Erçel'in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. 

Erçel'den yeni imaj

Erçel saçlarını kızıla boyayarak herkesi şaşırttı. Kimi takipçileri tanıyamadığını, kimi beğendiğini kimi de beğenmediğini ifade ederken güzel oyuncunu yeni tarzıyla sosyal medya da çok konuşuldu. 

Hande Erçel'in tarzına, "Çok yakışmış", "Her hali güzel", "Elçin Sangu'ya benzemiş", "Olmamış maalesef" ve "Eski hali daha iyiydi " gibi binlerce yorum yapıldı.

 
 
 
 
 
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Hande Erçel (@handemiyy)'in paylaştığı bir gönderi