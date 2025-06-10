Saçlarını pembeye boyayan Kabilay Aka'yı sevgilisi tıraş etti

Önceki gün saçlarını pembeye boyatan ünlü oyuncu Kabilay Aka, tıraşını sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a yaptırdı.

Saçlarını pembeye boyayan Kabilay Aka'yı sevgilisi tıraş etti

Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde saçlarını pembeye boyayarak imajını yenilemişti.

Oyuncu, dikkat çeken yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Saçlarını pembeye boyayan Kabilay Aka'yı sevgilisi tıraş etti - Resim : 1

"PAMUK ŞEKERİM"

Aka, paylaşımlarında sevgilisiyle öpüştüğü romantik anlara da yer vermişti. Hafsanur Sancaktutan ise sevgilisinin bu paylaşımlarına; "Pamuk şekerim" yorumunu yapmıştı. Saçlarını pembeye boyayan Kabilay Aka'yı sevgilisi tıraş etti - Resim : 2

TIRAŞINI SEVGİLİSİNE YAPTIRDI

Kubilay Aka şimdi de, tıraşını sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a yaptırdığı anları paylaştı.Saçlarını pembeye boyayan Kabilay Aka'yı sevgilisi tıraş etti - Resim : 3

 