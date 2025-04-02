Sahipsizler bu akşam var mı? Sahipsizler dizisi yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, her hafta Çarşamba günleri Star TV ekranında izleyiciyle buluşuyor. Bayram nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadığı için Sahipsizler dizisinin de yeni bölümü araştırılmaya başladı.

SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI?

Sahipsizler yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi aynı saatte tekrar bölümü ile izleyici ile buluşacak. Bayram haftası olması dolayısıyla dizilerin yeni bölümleri bir haftalık ara sonrasında ekrana gelecek.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sahipsizler dizisi 18. bölüm 9 Nisan Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemo ve Cevdet, Abbas tarafından alıkonulan kızları kurtarmak için bir operasyona girişir. Sevilme ve kabul edilme ihtiyacı hisseden Fidan’ın iyi niyeti ve duyguları, Kerem tarafından suistimal edilir.

Devran’a kızgın olan Azize, hayatındaki tek ve biricik önceliğinin kardeşleri olduğunu söyler. Azize’nin yaşamında değerli bir yer edinmek isteyen Devran için bu sözleri duymak üzücü olur.

İş arkadaşı Mehmet tarafından bir tuzağa düşürülen Zeliha, çok zor anlar yaşar. Azize’nin hayatına girmesiyle Devran’ın ona eskisi gibi değer vermediğini düşünen Vera, büyük bir öfke içindedir. Onu üzenlerden intikam almak için gözü dönen Vera’nın atacağı adım, Azize için kritik bir dönüm noktası olacaktır.