Sahnede suratına çiçek atılan Simge, neye uğradığını şaşırdı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Gaziantep'te verdiği son konserinde zor anlar yaşadı. Sahneye önce çiçek sonra da telefon fırlatıldı.

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Sahnede suratına çiçek atılan Simge, neye uğradığını şaşırdı - Resim : 1

'Aşkın Olayım', 'Yakışıklı', 'Öpücem', 'Yankı' gibi birbirinden hit şarkının sahibi Simge Sağın, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu.

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Sahnede suratına çiçek atılan Simge, neye uğradığını şaşırdı - Resim : 2

Ancak konserin ilerleyen zamanlarında  Simge Sağın, korku dolu anlar yaşadı.

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Sahnede suratına çiçek atılan Simge, neye uğradığını şaşırdı - Resim : 3

ÖNCE ÇİÇEK SONRA TELEFON FIRLATTILAR

Ünlü popçu konser sırasında izleyicilerden suratına önce çiçek sonra telefon fırlatılmasının ardından neye uğradığını şaşırdı.

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Sahnede suratına çiçek atılan Simge, neye uğradığını şaşırdı - Resim : 4

Çiçeğin yüzüne çarpmasıyla şaşkınlık yaşayan isim, "Bunu daha dikkatli vermen lazım, sen normalde karşındaki kadına böyle mi çiçek veriyorsun?" diyerek tepki gösterdi.