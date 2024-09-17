Sahnede suratına çiçek atılan Simge, neye uğradığını şaşırdı

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'Aşkın Olayım', 'Yakışıklı', 'Öpücem', 'Yankı' gibi birbirinden hit şarkının sahibi Simge Sağın, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu.
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Ancak konserin ilerleyen zamanlarında Simge Sağın, korku dolu anlar yaşadı.
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ÖNCE ÇİÇEK SONRA TELEFON FIRLATTILAR
Ünlü popçu konser sırasında izleyicilerden suratına önce çiçek sonra telefon fırlatılmasının ardından neye uğradığını şaşırdı.
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Çiçeğin yüzüne çarpmasıyla şaşkınlık yaşayan isim, "Bunu daha dikkatli vermen lazım, sen normalde karşındaki kadına böyle mi çiçek veriyorsun?" diyerek tepki gösterdi.