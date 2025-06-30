Sakallara veda etti! Çağatay Ulusoy'dan yeni imaj

Adını Feriha Koydum dizisiyle yıldızı parlayan, ardından dijital platformlarda Terzi ve Kübra gibi projelerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, televizyon ekranlarına Eşref Rüya dizisiyle güçlü bir dönüş yaptı.

Dizideki partneri Demet Özdemir ile yakaladığı uyum izleyicilerden tam not alırken, sezon finalinin ardından Ulusoy’un radikal imaj değişikliği sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlü oyuncu, uzayan sakallarını tamamen keserek yalnızca bıyık bıraktı. Yeni tarzı bazı hayranları tarafından oldukça beğenilirken, kimi izleyiciler bu değişikliği “Yeni proje hazırlığı”, kimileri ise “Eşref Rüya’nın yeni sezonuna hazırlık” olarak yorumladı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise Ulusoy’un yeni görünümünü “Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u”na benzetti.

Öte yandan Bulgaristan kökenli olan Ulusoy, kısa süre önce çifte vatandaşlık almasıyla da gündeme gelmişti.