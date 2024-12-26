Şakir Paşa Ailesi setinde yangın çıktı, köşk tamamen yandı

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, dizisinde büyük şok yaşandı. Büyükada'da 7 dönümlük bir platoda kurulan Şakir Paşa Köşkü'nde çekimleri yapılan dizinin setinde büyük bir yangın çıktı.

Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre 26 Aralık 01.30 civarında çekimlerin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı.

Açıklamada o sırada sette çekim olmaması nedeniyle yangında can kaybı yaşanmadığı ve uzman ekiplerin yangının çıkış sebebini sabotaj ihtimalini de göz önüne alarak araştırdığı belirtildi.

Dizi ekibi, çok kısa sürede Şakir Paşa Köşkü'nü tekrardan inşa edip çekimlere devam edeceklerini, fakat bu süreçte bir süre yayınlanamayacaklarını açıkladı.