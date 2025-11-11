Anasayfa Magazin Samet Akaydın ve Hazal Çağlar'dan aşk dolu kutlama: "İyi ki doğdun, seni çok seviyorum"
Oyuncu Hazal Çağlar ve nişanlısı milli futbolcu Samet Akaydın'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Çift, en son Hazal Çağlar'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.
Çaykur Rizespor'un milli futbolcusu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, haziran ayında nişanlanarak evlilik yolunda önemli bir adım atmışlardı.
Mutlu birlikteliklerini sosyal medyada zaman zaman özel anlarını paylaşarak sürdüren çift, son olarak Hazal Çağlar'ın doğum gününü kutladı.
Geçtiğimiz günlerde 29. yaşını kutlayan Hazal Çağlar için özel bir doğum günü organizasyonu düzenlendi. Samet Akaydın, sevgilisini bu özel gününde yalnız bırakmayarak ellerinde çiçeklerle organizasyona katıldı.
Akaydın, nişanlısının yeni yaşını sosyal medya üzerinden de duygusal bir notla kutladı:
"Doğum günün kutlu olsun her şeyim. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum."