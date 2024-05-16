Sandık Kokusu'nun Reha'sı Necip Memili ve eşi Didem Memili: Bizim yüzüğümüz yok
Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterine hayat veren Necip Memili eşi Didem Dayıcıoğlu Memili ile birlikte Emirgan'da gerçekleşen bir davete katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, yazın yaklaşmasıyla aile planlarından bahsetti.
Ocak 2020'de dünyaevine giren, aynı yıl temmuz ayında kızları Asya'nın doğumu ile anne ve baba olma mutluluğu yaşayan oyuncu Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu Memili, Emirgan'da gerçekleşen bir davete katıldı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Necip Memili, "Planladığımız küçük bir aile tatilimiz var. Ailece küçük bir tatil yapacağız" dedi.
Necip Memili ile Asya adında bir kızları bulunan Didem Memili; "Annelik çok zor. Bazen hâlâ zorlanıyorum. Eşimden çok güzel destek alıyorum. Çünkü bu bence tek başıma yapabileceğim bir şey değilmiş. İnsan öngöremiyor bazı şeyleri ama birlikte çok keyifli büyütüyoruz" diye konuştu.
Didem Memili, ayrıca her yıl mayısın ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü ile ilgili ise "Bizim yüzüğümüz yok, hediyemiz yok. Bana nazar da değmez. Güzelce kutlarız günümüzü ailemiz içerisinde" dedi.