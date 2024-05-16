Sandık Kokusu'nun Reha'sı Necip Memili ve eşi Didem Memili: Bizim yüzüğümüz yok

Necip Memili ile Asya adında bir kızları bulunan Didem Memili; "Annelik çok zor. Bazen hâlâ zorlanıyorum. Eşimden çok güzel destek alıyorum. Çünkü bu bence tek başıma yapabileceğim bir şey değilmiş. İnsan öngöremiyor bazı şeyleri ama birlikte çok keyifli büyütüyoruz" diye konuştu.