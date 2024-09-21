Şarkıcı Atiye üçüncü kez anne oluyor
Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine giren Atiye, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.
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2019 yılında ilk kızı Ferah Feza'yı kucağına alan şarkıcı Atiye, 2023'te ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getirmişti. Ünlü şarkıcı Atiye'nin üçüncü çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.
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Gazete Magazin'in haberine göre; karnı burnunda sahneye çıkan ünlü isim, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.
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1 ve 5 yaşında iki kızı olan ve şimdilerde 6 aylık hamile ünlü şarkıcı, üçüncü kez kız annesi olacağını duyurdu.
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