Şarkıcı Ece Seçkin depreme uykuda yakalandı: "Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu, kalbim de öyle oldu"

23 Nisan 2025 günü öğlen saatlerinde meydana gelen 3.9’luk Marmara Depreminin hemen peşinden 6.2’lik bir deprem yaşandı. İstanbul depremine yakalanan milyonlarca kişi sokaklara döküldü. Marmara’da peş peşe yaşanan depremler sadece sarsıntı yaratmakla kalmadı, duygusal izler de bıraktı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, İstanbul’daki evinde uykuda yakalandığı depremle büyük bir şok yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı. Seçkin; "Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, ödüllerini özel olarak tasarlattığı cam vitrininin depremde kırıldığını belirten Ece Seçkin; "Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babam ve Çağrı, 'Üzülme, hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırırız' dediler, belki bazılarını kurtarabiliriz" dedi.

Son olarak, En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun" diyerek, duygularını paylaştı.