Şarkıcı Ersay Üner yıllar sonra itiraf etti: Benim de bir Dilber’im vardı
Şarkıcı Ersay Üner, gazeteci Serhat Tekin'in YouTube kanalına konuk oldu. Üner, son günlerde 'İnci Taneleri' dizisi ile gündem olan 'Dilber' karakteri üzerinden bir itirafta bulundu.
Kanal d’de ekrana gelen “İnci Taneleri” dizisinde Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı, pavyonda çalışan ‘Dilber’ karakteri danslarıyla fenomen oldu.
Şarkıcı Ersay Üner, gazeteci Serhat Tekin'in YouTube kanalına konuk oldu. Üner, son günlerde 'İnci Taneleri' dizisi ile gündem olan 'Dilber' karakteri üzerinden bir itirafta bulundu.
Gazeteci Serhat Tekin, YouTube programında ağırladığı müzisyen Ersay Üner’e, Dilber’den yola çıkarak şu soruyu yöneltti: “Kariyerinizin başında pavyonlarda çalıştınız. Sizin hiç ‘İnci Taneleri’ndeki gibi bir Dilber’iniz var mıydı?” Üner şöyle yanıt verdi: “Vardı. Ama benimki platonikti. O şarkı söylüyordu. Hiç açılamadım. Ama ne kadar güzel duygular bunlar. Herkesin bir platoniği vardır.”
"EVLİLİKTEN KORKMUYORUM"
Şu an hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ersay Üner, “Evlilikten korkuyor musunuz?” sorusu üzerine de “Korkmuyorum” dedi ve ekledi: “Evlilik, boşanma, bunları yaşarsın biter. İşime sekte vurur diye evlilikten kaçmam. Öyle bakarsan yürümez zaten. Ben ilişki olayına şu anki aklımla başka şekilde bakıyorum. İki özgür insan olarak bakıyorum ilişkiye. Normal hayatlar idame edilirken, baş başayken keyifli vakit geçiriyorsan tamam. Onun harici tamamen karmaşa.”