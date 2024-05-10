Şarkıcı Ersay Üner yıllar sonra itiraf etti: Benim de bir Dilber’im vardı

Gazeteci Serhat Tekin, YouTube programında ağırladığı müzisyen Ersay Üner’e, Dilber’den yola çıkarak şu soruyu yöneltti: “Kariyerinizin başında pavyonlarda çalıştınız. Sizin hiç ‘İnci Taneleri’ndeki gibi bir Dilber’iniz var mıydı?” Üner şöyle yanıt verdi: “Vardı. Ama benimki platonikti. O şarkı söylüyordu. Hiç açılamadım. Ama ne kadar güzel duygular bunlar. Herkesin bir platoniği vardır.”