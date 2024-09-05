Şarkıcı Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek evlendi
Şarkıcı Gaye Su Akyol, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ali Güçlü Şimşek ile dünyaevine girdi. Çifti mutlu günlerinde ünlü arkadaşları da yalnız bırakmadı.
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Ali Güçlü Şimşek ile uzun zamandır aşk yaşayan ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol, ilişkisini resmiyete taşıdı ve dün akşam nikâh masasına oturdu.
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Gelinliğinin altına topuklu uzun bir bot giyen 39 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya üzerinden takipçileriyle "Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde, sonsuza kadar" notuyla fotoğraflarını yayınladı.
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Çift, nikâhtan sonra Asmalımescit’te arkadaşlarıyla beraber kutlama yaptı. Eğlenceye katılanlar arasında Edis, Berrak Tüzünataç, Merve Dizdar, Hande Doğandemir ve Didem Soydan da vardı.
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Çiftin düğününe katılan şarkıcı Edis de o anları sosyal medyadan yayımlayıp arkadaşlarına; "Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde sonsuza kadar mutlu olun" dileklerinde bulundu.