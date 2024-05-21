Şarkıcı Hadise, Cannes Film Festivali’ne katıldı! İşte Hadise’nin festival stili
Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne Türk oyunculardan sonra şarkıcı Hadise de katıldı. Ünlü şarkıcı acı kahve göğüs dekolteli bir elbise ile kırmızı halıda boy gösterdi.
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Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali ilk günden itibaren ilgiyle takip ediliyor. Kırmızı halıda adeta şıklık yarışı yaşandı.
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Birce Akalay, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Wilma Elles, Sibil Çetinkaya, Dilan Çiçek Deniz ve Hande Erçel gibi isimlerin katıldığı 77. Cannes Film Festivali'nde şarkıcı Hadise de boy gösterdi.
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Festivale, Hamda Al Fahim marka acı kahve göğüs dekolteli bir elbise katılan Hadise kombinini ışıltılı takıları ile tamamladı. Ünlü şarkıcının makyajını Serhat Şen yaptı. Stylingi ise Kemal Arda Gürdal'a ait.
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Takipçilerinden tam not alan ünlü ismin pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.