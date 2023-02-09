Şarkıcı Karsu'nun acı günü

10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Sanatçı Karsu Dönmez de Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile sesi titreyerek açıklamıştı.

HALASINI KAYBETTİ

Katıldığı canlı yayınlarda gözyaşları içinde yardım isteyen Karsu'nun nenesi ve amcası sağ olarak kurtarılmıştı. Instagram hesabından halasının vefat ettiğini duyuran şarkıcı "Melek oldu melek. Nur içinde yat halacığım" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, enkaz altında kalan kuzenleri ve yeğenlerinin kurtarılması için de paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör KARSU (@karsudonmez)'in paylaştığı bir gönderi

"NENEM BULUNDU"

Karsu Dönmez nenesinin enkaz altından çıkarıldığını açıklamıştı. "Nenem bulundu. Allah'ım çok şükür. Dualarım sizinle..." ifadelerini kullanmıştı.

"BİZDE ÇOK KAYIP VAR"

Hataylı olan, yaşamını Hollanda'da sürdüren Karsu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda enkaz altında kalan akrabaları için gözyaşları içinde yardım istemişti:

"Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. Çok yazıyorsunuz. Bizde çok kayıp var. Halam yok, nenem, yok, kuzenlerim... Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada yapacağımızı yapıyoruz, Hollanda'ya yardım gönderilmesi için yalvarıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun."