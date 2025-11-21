Anasayfa Magazin Şarkıcı Koray Avcı Göcek'e taşındı: "Pazarda karpuz satıyorum, yelkenlide yaşıyorum"
Şarkıcı Koray Avcı Göcek'e taşındı: "Pazarda karpuz satıyorum, yelkenlide yaşıyorum"
Koray Avcı, İstanbul'daki yoğun hayatı terk ederek yelkenli teknesiyle Göcek'e yerleşmiş olsa da, önceki gün menajeri Tevfik Avcılar'ın Üsküdar'daki işletme açılışına katılmak için İstanbul'a geldi. Avcı, bu açılışta yaptığı açıklamada, yaz aylarında Göcek'teki sakin hayatının bir parçası olarak edindiği beklenmedik hobisini de anlattı.
Şarkıcı Koray Avcı, yoğun konser maratonunun aksine özel hayatında büyük bir değişiklik yaparak İstanbul'dan ayrıldı.
Avcı, merhum babası için aldığı yelkenli teknede yaşamaya başladı ve burada kaptanlık eğitimi alarak hayatını Göcek'in sakin sularında sürdürüyor.
Sanatçı, bu yeni hayat tarzının kendisine huzur getirdiğini ve çok güzel besteler yapmasına olanak sağladığını belirtiyor.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Koray Avcı önceki gün menajeri Tevfik Avcılar’ın Üsküdar’daki işletmenin açılışına katıldı.