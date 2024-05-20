Şarkıcı Yalın: Asansöre, metroya binemiyorum

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Yalın, kariyerinin 20’nci yılını 31 Mayıs akşamı Beşiktaş Stadyumu’nda vereceği büyük konserle kutlayacak. Konser öncesi Hürriyet Kelebek'e röportaj verdi ve bazı fobilerinden bahsetti.

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Şarkıcı Yalın: Asansöre, metroya binemiyorum - Resim : 1

Yalın, 2004 yılında Ellerine Sağlık adlı albümüyle büyük çıkış yakalayan ve o günden beri de her şarkısıyla kalplerde bir yer edindi. 

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Şarkıcı Yalın: Asansöre, metroya binemiyorum - Resim : 2

Her Pazar gelenek haline gelmiş Yalın şarkısı videosunu bırakması dışında hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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Şarkıcı Yalın: Asansöre, metroya binemiyorum - Resim : 3

Ünlü şarkıcı kariyerinin 20’nci yılını 31 Mayıs akşamı Beşiktaş Stadyumu’nda vereceği büyük konserle kutlayacak.  Konser öncesi Hürriyet Kelebek'e röportaj verdi ve bazı fobilerinden de bahsetti.

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Şarkıcı Yalın: Asansöre, metroya binemiyorum - Resim : 4

Şarkıcı Yalın, "İnsanlar seni şarkıların, konserlerin ve pazar günleri yayınladığın ‘Pazar Şarkıları’ haricinde pek göremiyor. Bu kadar izole yaşamayı nasıl başarıyorsun? sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.