Şarkıcı Yalın: Asansöre, metroya binemiyorum
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Yalın, kariyerinin 20’nci yılını 31 Mayıs akşamı Beşiktaş Stadyumu’nda vereceği büyük konserle kutlayacak. Konser öncesi Hürriyet Kelebek'e röportaj verdi ve bazı fobilerinden bahsetti.
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Yalın, 2004 yılında Ellerine Sağlık adlı albümüyle büyük çıkış yakalayan ve o günden beri de her şarkısıyla kalplerde bir yer edindi.
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Her Pazar gelenek haline gelmiş Yalın şarkısı videosunu bırakması dışında hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
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Ünlü şarkıcı kariyerinin 20’nci yılını 31 Mayıs akşamı Beşiktaş Stadyumu’nda vereceği büyük konserle kutlayacak. Konser öncesi Hürriyet Kelebek'e röportaj verdi ve bazı fobilerinden de bahsetti.
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Şarkıcı Yalın, "İnsanlar seni şarkıların, konserlerin ve pazar günleri yayınladığın ‘Pazar Şarkıları’ haricinde pek göremiyor. Bu kadar izole yaşamayı nasıl başarıyorsun? sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.