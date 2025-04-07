Şaşırtan hamle! Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takip etmeye başladı
Aleyna Tilki'yi dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber takibe aldı. Bieber'ın hamlesi, Tilki'nin seneler önceki sözlerini akıllara getirdi.
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Kariyerinde durgun bir dönem yaşayan şarkıcı Justin Bieber özel hayatında da çalkantılı bir dönemden geçtiği iddia ediliyor. Hailey Baldwin’le 2018 yılında evlenen Bieber’ın evliliğinde sorunlar yaşadığı sık sık magazin kulislerine düşüyor.
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Hatta geçtiğimiz haftalarda Hailey’nin yakın çevresine “Justin’in ruh sağlığı iyi değil. Dua edin” dediği bile iddia edilmişti.
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Ve şimdi Justin Bieber bambaşka bir hamle ile gündeme geldi. Bieber, Aleyna Tilki’yi Instagram’da takibe aldı. Tilki, bu takipten önce de dünyaca ünlü isimle ilgili iddialarıyla çok konuşulmuştu.
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Yıllar önce bir röportajda “Justin Bieber bana yürümüştü” diyerek dikkat çeken Aleyna Tilki’nin bu sözleri yeniden magazin gündemine oturdu.