Şebnem Bozoklu ameliyat olan Feyza Civelek'i hastanede ziyaret etti
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, rol arkadaşını hastanede ziyarete gitti. Bozoklu, fotoğraflarına; "Kollar kırılır yen içinde kalır" notunu düştü.
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Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Nilay' karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Feyza Civelek, hem kariyeriyle hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz ay, talihsiz bir kaza geçirmişti. Sosyal medya hesabından alçılı kolunu paylaşan Civelek, takipçilerine kolunu kırdığını duyurmuştu.
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Feyza Civelek, dün sabah saatlerinde kolundan ameliyat olduğunu açıkladı. Oyuncu, ameliyat sonrasında; "Ameliyatım iyi geçti. Arayan, soran herkese teşekkürler" dedi.
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'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, rol arkadaşını hastanede ziyarete gitti. Bozoklu, fotoğraflarına; "Kollar kırılır yen içinde kalır" notunu düştü.