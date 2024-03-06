Seksenler dizisinin yıldızı Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
2012-2022 yılları arasında ekranlara gelen fenomen dizi Seksenler'de 'Zafer’ karakterini canlandıran Efe Deprem, motosiklet kazası geçirdi.
'Seksenler' dizisinin Zafer’i, tiyatro oyuncusu Efe Deprem, Kağıthane D-100 Karayolu’nda motosikletiyle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.
Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan metrobüs durağı yakınında Mecidiyeköy istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Efe Deprem'in cenazesi ağabeyi Mete Deprem tarafından teslim alındı. 41 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem, Perşembe günü Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
"İÇİM ACIYOR"
Efe Deprem ile Seksenler dizisinde kamera karşısına geçen Ceyhun Fersoy "Canım dostum, arkadaşım ne diyeceğimi bilemiyorum. Anlamsız geliyor, konduramıyorum. İçim acıyor, çok özleyeceğim seni çok. Efe Deprem iyi biriydi" mesajını yazdı.
"O KADAR ÜZGÜNÜM Kİ"
Efe Deprem, geçtiğimiz aralık ayında gösterime giren 'Mutluyuz'da rol almıştı. Filmin senaristi ve baştol oyuncusu İbrahim Büyükak, "O kadar üzgünüm ki. Çok genç, çok erken. Canım kardeşim Allah rahmet eylesin. Çok seviyorum seni" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.