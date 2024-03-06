Seksenler dizisinin yıldızı Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

"O KADAR ÜZGÜNÜM Kİ"

Efe Deprem, geçtiğimiz aralık ayında gösterime giren 'Mutluyuz'da rol almıştı. Filmin senaristi ve baştol oyuncusu İbrahim Büyükak, "O kadar üzgünüm ki. Çok genç, çok erken. Canım kardeşim Allah rahmet eylesin. Çok seviyorum seni" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.