Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Gökçe Bahadır ile 'Ömer' dizisinin başrolü paylaşan Selahattin Paşalı, iki yıldır aşk yaşadığı Lara Tümer'le 16 Nisan 2022 tarihinde dünyaevine girmiş, Temmuz 2022'de Leyla Pera adını verdikleri kızının doğumuyla ilk kez baba olma mutluluğu yaşamıştı.

"EVE PARA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

'2. Sayfa'nın haberine göre; yoğun olarak çalıştığını belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Çocuğumla çok vakit geçiremiyorum. Hayatta dengeler var. Şimdi anne o yükü alıyor, ben eve para getirmeye çalışıyorum. Benim de evde olduğum zamanlar olacak" dedi.

"ANNE PERİŞAN"

Gece uykusu konusunda da konuşan Selahattin Paşalı, "Sabah set olduğu için ben başka odada yatmak zorunda kalıyorum. Ama anne perişan" ifadelerini kullandı.

Daha önce "Kalp Atışı", "Bir Umut Yeter", "Leke", "Babil", "Aşk 101", "Pera Palas'ta Gece Yarısı" gibi birçok yapımda rol alan Selahattin Paşalı, rol aldığı son dizi ile uzun bir aradan sonra ekranlara dönerken, televizyonda ilk kez başrolde yer alıyor.