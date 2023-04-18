Selahattin Paşalı ve Lara Tümer çiftinden romantik yıldönümü paylaşımı

Şu sıralar Star TV'nin dizisi "Ömer"de başrol oynayan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin kızları Perayı Temmuz 2022 tarihinde kucaklarına almıştı.

YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI

Ünlü çiftten Lara Tümer, son olarak Selahattin Paşalı ile 1'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Eşi ile verdiği pozları Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, "1 ve daha fazlası... Sana aşığım" notunu düştü.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü Paşalı ise "Seni seviyorum" yazarak, Tümer'e yorum yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lara Paşalı (@lara_pasali)'in paylaştığı bir gönderi

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ANNECİK"

Öte yandan Selahattin Paşalı, birkaç hafta önce eşinin doğum gününü yayınlandığı karelerle kutlamıştı.

Ünlü isim, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun annecik! Seni seviyoruz" notunu düşerken, Lara Paşalı da eşine "Seni çok seviyorum kocacığım" diye seslenmişti.