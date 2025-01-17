Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile set pozunu paylaştı

Çekimler için Masumiyet Müzesi'ne giden Selahattin Paşalı, minik kızı ve eşi Lara Paşalı ile objektif karşısına geçti.

Elele Online

Elele Online
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Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile set pozunu paylaştı - Resim : 1

Selahattin Paşalı Şimdilerde Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı romanından uyarlanan dizide Eylül Lize Kandemirli ile başrolleri paylaşıyor.

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Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile set pozunu paylaştı - Resim : 2

2022 yılında Lara Tümer ile dünyaevine giren aynı yılın temmuz ayında Pera ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Paşalı, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile set pozunu paylaştı - Resim : 3

Set ekibiyle beraber Masumiyet Müzesi'ne giden Selahattin Paşalı, kendisine eşilk eden minik kızı ve eşi Lara Paşalı ile objektif karşısına geçti.

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Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile set pozunu paylaştı - Resim : 4

Ünlü oyuncu, ailesiyle verdiği pozlara "Lara’ya ve Pera’ya…" notunu düştü.