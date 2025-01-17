Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile set pozunu paylaştı
Çekimler için Masumiyet Müzesi'ne giden Selahattin Paşalı, minik kızı ve eşi Lara Paşalı ile objektif karşısına geçti.
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Selahattin Paşalı Şimdilerde Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı romanından uyarlanan dizide Eylül Lize Kandemirli ile başrolleri paylaşıyor.
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2022 yılında Lara Tümer ile dünyaevine giren aynı yılın temmuz ayında Pera ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Paşalı, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Set ekibiyle beraber Masumiyet Müzesi'ne giden Selahattin Paşalı, kendisine eşilk eden minik kızı ve eşi Lara Paşalı ile objektif karşısına geçti.
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Ünlü oyuncu, ailesiyle verdiği pozlara "Lara’ya ve Pera’ya…" notunu düştü.