Selda Alkor'dan Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yonca'sına sert sözler: Bana hep itici geldi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Selda Alkor, Gökay Kalaycıoğlu’nun “360 Derece” programına konuk oldu. Y Alkor; Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten oluşan Dört Yapraklı Yonca'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Fatma Girik'in arkasında Memduh Ün vardı"

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik'in kariyerini usta yönetmen Memduh Ün'e borçlu olduğunu iddia eden Alkor, "O dönem birçoğunun arkasında çok büyük isimler vardı. Fatma Girik'in arkasında Memduh Ün olmasaydı acaba bu kadar iyi bir oyuncu olabilir miydi? Memduh Ün yazdığı bütün senaryolarda en önemli rolü Fatma Girik'e verirdi." ifadelerini kullandı.

"Benim yanımda olabilecek, beni taşıyabilecek kuvvette biri yoktu"

Oyunculuk hikayesinden bahseden Selda Alkor, "Ses Dergisi'nde fotoğrafım çıkınca eteklerim tutuştu. Poz vermeyi bilmez, objektiflere bakamazdım. Ses Mecmuası'na giderek fotoğrafımı almak istedim. Çetin Emeç ile görüştük. Ben bu camiada ne gazeteci ne yapımcı ne de film aktristi tanırım. Emeç benim sektörde olmamı istemediğimde de çıkabileceğimi söyledi. Benim yanımda olabilecek, beni taşıyabilecek kuvvette biri yoktu. Nitekim de çok doğru söylemişim" dedi.

"Dört Yaprak Yonca ismi bana hep itici gelmiştir"

Kalaycıoğlu'nun "O dönem piyasa bu kadar zalim olmasaydı o dört yaprak yonca seninle birlikte beş yapraklı olur muydu?" sorusu üzerine Alkor şunları söyledi:

"Zaten o Dört Yaprak Yonca ismi bana hep itici gelmiştir fakat bir şey diyememişimdir. Bircan bunu ortaya atarak çok sevdiği ablalarını bir araya getirdi. Ben Bircan'a (Bircan Usallı Silan) bunu yıllar önce söyleyerek gel benimle de çalış demiştim. O zaman olmadı nedense. Onların değerlerini, kıymetlerini bilmiyor değilim. Ben onları çok seviyorum, benim için de önemli. Ama koskoca bir Türk sineması dört isme bağlanamaz. Buraya çok emek vermiş ve zirveye çıkmış insanlar var. Onları çiğneyip geçmek çok ayıp. O dönemlerde projelere büyük isimlere verilir, kalanlar bize dağıtılırdı. Ben hayatımda sadece Senede Bir Gün'ü yakalayabildim. Onda da Türkan Şoray oynayacaktı ama galiba rahatsızlanmış. Rahatsızlanmasaydı bana kalmazdı. Ben 100'e yakın filmde rol aldım."