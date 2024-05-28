Selen Görgüzel kötü yorumlara isyan etti: "Yeter artık! Bu nefret neden?"

Şarkıcı Selen Görgüzel, son günlerde iddialı dansları, cesur kombinleri ile sıkça konuşuluyor. Sosyal medyada olumsuz yorumlar alan şarkıcı, tepkisini dile getirdi.

1 / 6
Selen Görgüzel kötü yorumlara isyan etti: "Yeter artık! Bu nefret neden?" - Resim : 1

Sekiz yıl evli kaldığı yönetmen Hamdi Alkan'dan tek celsede boşandıktan sonra sahnelere hızlı bir dönüş yapan Selen Görgüzel, iddialı dansı ve sahne kıyafetleri ile sürekli eleştirilerin hedefinde yer alıyor. 

2 / 6
Selen Görgüzel kötü yorumlara isyan etti: "Yeter artık! Bu nefret neden?" - Resim : 2

45 yaşındaki şarkıcıya; "Dans ayrı, kıyafet ayrı itici", "Korkunç", "O nasıl bir kombin?", "Hiç olmamış", "Kendini çok iyi dans ediyor falan zannediyor" ve "Ses yok, görüntü yok" şeklinde yorumlar geldi.

3 / 6
Selen Görgüzel kötü yorumlara isyan etti: "Yeter artık! Bu nefret neden?" - Resim : 3

Görgüzel, sosyal medyada kendisine yönelik eleştiri yağmuru üzerine sessizliğini bozdu.  

4 / 6
Selen Görgüzel kötü yorumlara isyan etti: "Yeter artık! Bu nefret neden?" - Resim : 4

Söz konusu kıyafetle verdiği pozu yayınlayan şarkıcının  "Yaptığınız itibar suikastı! Yeter artık kötü yorum yapmayın! Yeter! Bu nefret neden?"  paylaşımı yorumlara kapatması dikkat çekti. 