Selena Gomez 31. yaş doğum gününü kutladı

Selena Gomez, 31 yaşına bastı. Paris Hilton, Christina Aguilera gibi isimlerin katıldığı bir parti düzenleyen Gomez, partiden kareleri takipçileriyle paylaştı.Selena Gomez, doğum gününe ait kareleri Instagram'da paylaştı.

Gomez, partisinden fotoğraflardan oluşan atlıkarınca için basit bir başlıkta "31" yazdı.

İlk görüntüde aktris ve şarkıcı, çiçek aplikeli şık bir straplez kırmızı mini elbise ve siyah bantlı sandaletlerden oluşan canlı doğum günü partisi kıyafetini gözler önüne serdi. Zarif bir topuz görünümünü tamamlıyordu. Diğer karelerde Gomez dans ederken ve parti konuklarıyla poz verirken görülürken, bir karede maytaplarla aydınlatılmış dev bir doğum günü pastasının kendisine sunulduğu an kaydedildi.

Bir başka şık siyah-beyaz görüntüde doğum günü kızı ve 42 yaşındaki konuk Hilton kollarını birbirlerine dolamış poz verirken görülüyor. Hilton, Gomez'in gönderisinin yorum bölümüne "Mutlu yıllar güzelim!😍 Dün gece seninle kutlama yapmak çok eğlenceliydi!🥰" yazdı.