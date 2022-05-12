Selena Gomez, Hailey Bieber'ın fanlarından özür diledi

Selena Gomez ve Hailey Bieber... İkili arasında sular asla durulmuyor belkide hayranları arasında. Selena Gomez ve Hailey Bieber arasında soğuk savaş mı var? Bunu bilemeyiz belki ama hayranlarının arasında olduğu kesin. Hailey Bieber'ın hayranları Selena Gomez'in yayınladığı son videodan sonra ateş püskürdü. Bu belkide bir tesadüftü fakat hayranları öyle düşünmedi ve Selena Gomez olayın ardından hayranlardan özür diledi.

Salı günü, Hailey Bieber TikTok'ta paylaştığı 'Benimle hazırlan' videosunda sadece birkaç saat sonra Selena Gomez, kendi cilt bakım rutininden bir kesit paylaştı. Bu da takipçileri tarafından Bieber'a gölge düşürdüğü ve alay ettiğine yönelik varsayımda bulunmalarına yol açtı. Bir kullanıcı, "LOL kimden bahsettiğini biliyorum" diye yazarken, bir başka takipçisi ise, "Bekle... bildiğin kişiyle dalga mı geçiyor?" şeklinde yorumlandı.

29 yaşındaki Gomez, Hailey'i taklit ettiğini düşünenlerden özür dileyerek eylemlerinin arkasında hiçbir kötü niyetinin olmadığını açıkladı. Yayınladığı videoya gelen kötü yorumlardan sonra Gomez yeni bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Bu yüzden zihinsel sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine inanıyorum. Arkadaşlar ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok ama gerçekten çok üzgünüm. Sıfır kötü niyet." Selena Gomez hemen ardından videoyu kaldırdı.

Ayrıca, Nisan ayında Hailey Bieber, bir TikTok videosunda “Ben işime bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum, bir şey demiyorum. Beni yalnız bırak lütfen." şeklinde yorumlar yaparak bir TikTok videosu paylaşmıştı.