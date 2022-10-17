Selena Gomez ve Hailey Bieber sarmaş dolaş!

30 yaşındaki pop süper starı Selena Gomez ve 25 yaşındaki model Hailey Bieber, Los Angeles'taki Academy Museum of Motion Pictures'ın 2. yıllık galasında güçlerini birleştirdi. Sarmaş dolaş fotoğraf çekilen ikili herkesi şok etti.

Bir zamanlar Selena Gomez ile fırtınalı bir ilişki yaşayan Justin Bieber, büyük aşkından ayrıldıktan sonra Hailey Baldwin ile birlikte olmaya başlamış ve çift kısa sürede evlenmişti bu da Selena Gomez hayranlarını çileden çıkarmıştı. Herkes Selana Gomez ve Hailey Bieber arasında çekişmeli bir kavga olduğunu düşünüyor ve her iki ünlünün de hayranları onları düşman sanıyordu.

Araları kötü olduğu düşünülen Hailey ile Selena'dan hiç beklemedik bir kare geldi. Academy Museum of Motion Pictures'ın 2. yıllık galasında Hailey Bieber ve Selena Gomez sarmaş dolaş fotoğraf çekildi. Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve şimdiki eşinin samimi hallerini görenler gözlerine inanamadı. İki isim, bu karelerle aralarında bir sorun olmadığını kanıtlamış oldu.

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