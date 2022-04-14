Selena Gomez'den kilo eleştirilerine cevap: "Ben bu halimle mükemmelim"

29 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu olan Selena Gomez, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla paylaşımlarında dikkat çeken kilo problemi ile takipçileri tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Gomez, değişen vücudu ve aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdi.

"Kendime engel olmuyorum"

29 yaşındaki şarkıcı, zayıf kalmaya çalıştığını ama canı bir şeyler yemek istediğinde kendine engel olmadığını ve yiyeceklerin tadını çıkardığını belirtti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Selena Gomez (@selenagomez)'in paylaştığı bir gönderi

"Yorumlar umrumda değil"

'Çok zayıfsın, çok kilolusun, bu sana küçük gelmiş’ gibi yorumları artık umursamadığını belirten Gomez, “Dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak. Ben bu halimle mükemmelim.” diyerek tüm eleştirileri yok saydığını vurguladı.