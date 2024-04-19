Seray Sever'in kızları Sofia ve Alya, 2 yaşında: En güzel hediyelerim, hayatımdaki miladım anneliğim
2018 yılında evlenen Seray Sever ile Eray Sünbül çiftinin kızları Sofia ve Alya, 2 yaşına bastı. Sever, kızlarının doğum günlerine özel duygusal bir yazı kaleme aldı.
2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen sunucu Seray Sever , 19 Nisan 2022 tarihinde ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak, ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.
Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü isim, zorlu bir sürecin ardından özel bir hastanede sezaryen doğum yapmıştı.
Seray Sever, minik kızları Alya ve Sofia ile sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapıyor. Sever, kızlarının doğum günlerine özel yeni fotoğraflar koyarak, duygusal bir yazı kaleme aldı.
Sever paylaşımına "Tam 2 sene önce bugün doğmuş aşklarım. iyi ki de Allahım dualarımızı kabul etmiş ve mucize bebeklerimizi göndermiş. Evlilik yıldönümümüzde gelmeyi seçtiler.en güzel hediyelerim, hayatımdaki miladım anneliğim… çok büyük aşk, özveri,endişe yumağıymış annelik… Allahım sizleri bize,bizi de sizlere bağışlasın benim güzel yavrularım. Yolunuz, bahtınız açık olsun ,kalbiniz ve çevreniz hep sevgiyle dolsun. Rabbim tüm evlatlarımızı korusun." notunu düştü.