Seray Sever'in kızları Sofia ve Alya, 2 yaşında: En güzel hediyelerim, hayatımdaki miladım anneliğim

Sever paylaşımına "Tam 2 sene önce bugün doğmuş aşklarım. iyi ki de Allahım dualarımızı kabul etmiş ve mucize bebeklerimizi göndermiş. Evlilik yıldönümümüzde gelmeyi seçtiler.en güzel hediyelerim, hayatımdaki miladım anneliğim… çok büyük aşk, özveri,endişe yumağıymış annelik… Allahım sizleri bize,bizi de sizlere bağışlasın benim güzel yavrularım. Yolunuz, bahtınız açık olsun ,kalbiniz ve çevreniz hep sevgiyle dolsun. Rabbim tüm evlatlarımızı korusun." notunu düştü.