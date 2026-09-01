Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hamile

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında sürdürdüğü evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, anne olmaya hazırlanıyor.

"EN SEVDİĞİM BÖLÜM"

Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşan ünlü model, gönderisine "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu ekleyerek müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Mimar sevgilisi Fergus Hennessy ile bir süredir aşk yaşayan Loughnan, 2023 yılında romantik bir evlilik teklifi almış ve bu teklife "Evet" yanıtını vermişti.

Chloe Loughnan'ın hamilelik haberi, eski eşi Serdar Ortaç'ın evli oldukları dönemde dile getirdiği çocuk özlemini ve yaptığı açıklamaları yeniden akıllara getirdi.

"İLK GÜNDEN BERİ ÇOCUK İSTEĞİMİ DİLE GETİRDİM"

Ortaç, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı: 6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'Seneye' diyor. 2017’de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz.