Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'in fotoğrafına 'ayıp ayıp' yorumu
Uzun süredir birlikte olan şarkıcı Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, takipçilerini güldüren sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
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İlişkileri tam gaz devam eden çiften Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in sosyal medya paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.
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ROMANTİK POZLAR GÜNDEM OLMUŞTU
İlişkilerini gizli yaşamayı tercih eden ikili, geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyadan aşk dolu pozlarını yayınlamıştı.
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Serenay Sarıkaya, kendisini kucağına alan sevgilisi ile pozunu sevenlerinin beğenisine sunmuştu. O fotoğraflara da beğeni yağmıştı.
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"BEN SENİN İÇİN YAŞAMAYI GÖZE ALMIŞIM"
Mert Demir, Instagram hesabından 'ben senin için yaşamayı göze almışım' notuyla yeni gönderisini yayınladı. Sarıkaya'nın altına yazdığı yorum dikkat çekti.