Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'in fotoğrafına 'ayıp ayıp' yorumu

Uzun süredir birlikte olan şarkıcı Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, takipçilerini güldüren sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'in fotoğrafına 'ayıp ayıp' yorumu - Resim : 1

İlişkileri tam gaz devam eden çiften Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in sosyal medya paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'in fotoğrafına 'ayıp ayıp' yorumu - Resim : 2

ROMANTİK POZLAR GÜNDEM OLMUŞTU

İlişkilerini gizli yaşamayı tercih eden ikili, geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyadan aşk dolu pozlarını yayınlamıştı.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'in fotoğrafına 'ayıp ayıp' yorumu - Resim : 3

Serenay Sarıkaya, kendisini kucağına alan sevgilisi ile pozunu sevenlerinin beğenisine sunmuştu. O fotoğraflara da beğeni yağmıştı.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'in fotoğrafına 'ayıp ayıp' yorumu - Resim : 4

"BEN SENİN İÇİN YAŞAMAYI GÖZE ALMIŞIM"

Mert Demir, Instagram hesabından 'ben senin için yaşamayı göze almışım' notuyla yeni gönderisini yayınladı. Sarıkaya'nın altına yazdığı yorum dikkat çekti.