Sertab Erener'den sevenlerini üzen haber! Koronavirüse yakalandı
Sanatçı Sertab Erener, koronavirüse yakalandı. Erener'in 27 Temmuz'daki konseri iptal edildi...
57 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Erener'in, Harbiye Açıkhava’da gerçekleşecek olan konseri de iptal edildi.
Erener’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “27 Temmuz Çarşamba Harbiye Açıkhava’da gerçekleşecek Sertab Erener konseri, sanatçının Kovid pozitif olması sebebiyle 18 Ekim 2022 tarihine ertelenmiştir. Bilet alan seyircilerin biletleri yeni tarih için geçerli olacaktır” ifadeleri yer aldı.