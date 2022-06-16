Sertab Erener'in yeni imajı şaşırttı: Çok beğenildi!

1999 yılında müzik dünyasını kasıp kavuran "Vur Yüreğim" parçasıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı Sertap Erener, 23 yıl aradan sonra rapçi Şanışer ile birlikte şarkısını yeniden seslendirdi. 17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak olan şarkının kapak çekimi için objektif karşısına geçen ünlü sanatçı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

"VUR YÜREĞİM, 17 HAZİRAN"

Ünlü şarkıcı 494 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Vur Yüreğim, 17 Haziran!" notunu düştüğü paylaşımları dikkat çekti. Erener yeni imajı ve değişimiyle sevenlerinden tam not aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sertab Erener (@sertaberener)'in paylaştığı bir gönderi

Takipçileri, 57 yaşındaki Erener'i tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin, estetik operasyon geçirdiği kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi. Sertab Erener'in yeni imajına biz de bayıldıııık!