Sertab Erener'in yeni imajı şaşırttı: Çok beğenildi!
Sertab Erener, 23 yıl sonra yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim' şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçti. Erener'in yüzündeki büyük değişim dikkat çekti.
1999 yılında müzik dünyasını kasıp kavuran "Vur Yüreğim" parçasıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı Sertap Erener, 23 yıl aradan sonra rapçi Şanışer ile birlikte şarkısını yeniden seslendirdi. 17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak olan şarkının kapak çekimi için objektif karşısına geçen ünlü sanatçı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
"VUR YÜREĞİM, 17 HAZİRAN"
Ünlü şarkıcı 494 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Vur Yüreğim, 17 Haziran!" notunu düştüğü paylaşımları dikkat çekti. Erener yeni imajı ve değişimiyle sevenlerinden tam not aldı.
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Takipçileri, 57 yaşındaki Erener'i tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin, estetik operasyon geçirdiği kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi. Sertab Erener'in yeni imajına biz de bayıldıııık!