Sevenlerinden dua isteyen Itır Esen'in son sağlık durumu paylaşıldı

Itır Esen önceki gün kendi adına kan bağışı duyurusu yapan Murat Özen‘in tweet’ini paylaşarak geçireceği operasyon öncesi sevenlerinden dua istemişti. Ünlü oyuncudan haber geldi.

15 GÜN HASTANEDE KALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; uzun süredir omurgasındaki eğrilikten şikayetçi olan 66 yaşındaki oyuncunun Koç Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği ameliyat 6 saat sürdü.

Ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Nisan Turgul, ameliyatın başarılı geçtiğini ve Itır Esen’in yaklaşık 15 gün daha hastanede tedavisinin süreceğini ifade etti.