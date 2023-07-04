Şevket Çoruh ile Özge Turna, 5 yıl sonra düğün yaptı

Çiçek Taksi, Yılan Hikayesi, Ruhsar ve Arka Sokaklar gibi ünlü dizilerle tanınan ünlü tiyatrocu Şevket Çoruh, Özge Turna ile 2018 yılında evlenmişti. Ancak o zaman düğün yapmayan ünlü çift, 5 yıl sonra düğün yaparak nikah tazeledi. Çiftin temsili nikahını usta oyuncu Müjdat Gezen kıydı.

OYUNCU ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ocak 2020’de kızları Turna’yı kucaklarına alan ve mutlu bir evlilik sürdüren ikiliyi oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı.

Düğüne katılan isimler arasında 'Arka Sokak' dizisinin oyuncularından Ozan Çobanoğlu, Kerimhan Duman, Özgür Ozan, Oya Okar yer aldı.