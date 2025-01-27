Şevket Çoruh'un kızı Turna 5 yaşına bastı

Şevket Çoruh, "Kızınız ekranda sizi takip ediyor mu?" sorusuna; "Şu an pek televizyon seyretmiyor" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu; tiyatroyla ilgili ise "Bu sezon devam eden birçok oyun var. Önümüzdeki sezon yeni oyun var. Turneye gidiyoruz. Yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok. Tiyatro yapıyorsanız bunlara katlanmak zorundasın" açıklamasını yaptı.