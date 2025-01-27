Şevket Çoruh'un kızı Turna 5 yaşına bastı
evket Çoruh ile Özge Turna, kızları için doğum günü partisi düzenlendi.
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, 2018'de Özge Turna ile evlenmişti. Çift, Ocak 2020'de kızları Turna'yı kucaklarına almıştı.
Küçük Turna, bu hafta 5'inci yaşına bastı. Şevket Çoruh ile Özge Turna, kızları için doğum günü partisi düzenlendi.
Şevket Çoruh, "Kızınız ekranda sizi takip ediyor mu?" sorusuna; "Şu an pek televizyon seyretmiyor" yanıtını verdi.
Ünlü oyuncu; tiyatroyla ilgili ise "Bu sezon devam eden birçok oyun var. Önümüzdeki sezon yeni oyun var. Turneye gidiyoruz. Yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok. Tiyatro yapıyorsanız bunlara katlanmak zorundasın" açıklamasını yaptı.
Çoruh, “Arka Sokaklar”ın 700’üncü bölümünü de çektiklerini söyledi:
“700’üncü bölüm çok özel. Yarısını İstanbul ve yarısını şehir dışında çektik. Yeni bir 100 bölümü atlatmış olacağız ve 19’uncu senemiz” dedi.
Oyuncu, “Sizi polis zannediyorlar mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Türkiye’de bir drama içindeyseniz öyle zannediliyor. 19 sene evlere konuk olan bir dizi, başınıza muhakkak böyle şeyler gelir.” Oyuncu, tiyatro oyunlarına devam ettiğini de söyledi.