Şevket Çoruh'un kızı Turna 5 yaşına bastı

evket Çoruh ile Özge Turna, kızları için doğum günü partisi düzenlendi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Şevket Çoruh'un kızı Turna 5 yaşına bastı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, 2018'de Özge Turna ile evlenmişti. Çift, Ocak 2020'de kızları Turna'yı kucaklarına almıştı.

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Şevket Çoruh'un kızı Turna 5 yaşına bastı - Resim : 2

Küçük Turna, bu hafta 5'inci yaşına bastı. Şevket Çoruh ile Özge Turna, kızları için doğum günü partisi düzenlendi.

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Şevket Çoruh'un kızı Turna 5 yaşına bastı - Resim : 3

Şevket Çoruh, "Kızınız ekranda sizi takip ediyor mu?" sorusuna; "Şu an pek televizyon seyretmiyor" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu; tiyatroyla ilgili ise "Bu sezon devam eden birçok oyun var. Önümüzdeki sezon yeni oyun var. Turneye gidiyoruz. Yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok. Tiyatro yapıyorsanız bunlara katlanmak zorundasın" açıklamasını yaptı.

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Şevket Çoruh'un kızı Turna 5 yaşına bastı - Resim : 4

Çoruh, “Arka Sokaklar”ın 700’üncü bölümünü de çektiklerini söyledi:

“700’üncü bölüm çok özel. Yarısını İstanbul ve yarısını şehir dışında çektik. Yeni bir 100 bölümü atlatmış olacağız ve 19’uncu senemiz” dedi.

Oyuncu, “Sizi polis zannediyorlar mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Türkiye’de bir drama içindeyseniz öyle zannediliyor. 19 sene evlere konuk olan bir dizi, başınıza muhakkak böyle şeyler gelir.” Oyuncu, tiyatro oyunlarına devam ettiğini de söyledi.