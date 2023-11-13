Şevval Sam yeni yaşını Ölüler Günü Festivali’nde kutladı

Son olarak Yasak Elma'da 'Ender' rolüyle izleyicinin büyük beğenisini toplayan Şevval Sam, Meksika'da 'Ölüler Günü' etkinliklerine katılarak doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu sosyal medyasında festivalden birçok paylaşım yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sevval Sam (@sevvalsam)'in paylaştığı bir gönderi

'EN BÜYÜK HAYALİM MEKSİKA ÖLÜLER GÜNÜ'NE GİTMEKTİ'

Sam paylaşımının altına, ''Çoook uzaklardan yazıyorum dostlar... (11 saat fark) Bu sene bir 11 saat geç gireyim yeni yaşıma dedim, neyse dönünce öderim. Hatta ölüler gününde bi ölüverip gelip sıfırlanayım dedim. 50 yıldır bu planette olmak çok enteresan, düşününce.. Acısıyla tatlısıyla hikayemi seviyorum. Bunca yıl en büyük hayalim Meksika Ölüler gününe gitmekti.. Prenses’imin ülkesine. Bu sene bu hayalimi yarı yüz yaşımda gerçekleştirdim. Dünya değişiyor her geçen gün, gezmek görmek lazım. Hayatımın en güzel tatilini yaptım diyebilirim. Bir kaç fotoğraf paylaşıyorum. Devamı gelir. Bir açılış yapayım. Yeni yaşımı kutlayan herkese çoook teşekkür ediyorum. Cevap verebildiklerim veremediklerim. Sevginiz benim için çok kıymetli bunu unutmayın lütfen' açıklamasında bulundu.