Şevval Sam'dan dikkat çeken tektaş yüzüğüne açıklama geldi

Gülbeyaz, Bodrum Masalı ve Yasak Elma dizilerindeki rolleriyle büyük beğeni toplayan şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sam'ın parmağındaki tektaş oldukça dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Posta'dan Kamil Sümer'e bu konu hakkında açıklamada bulundu.
'ANNEM HER KONSERİME GELDİĞİNDE BİR TAKISINI HEDİYE EDİYOR'
Parmağındaki tektaşı dikkat çeken Sam, "Annem her konserime geldiğinde bir takısını hediye ediyor. Daha önce kolyesini vermişti, bu kez de tektaşını. Manası büyük. Biz genelde tektaşları kendimiz alıyoruz."
ELİNİZDE SİHİRLİ DEĞNEK OLSAYDI NEYİ DEĞİŞTİRMEK İSTERDİNİZ?
Sam aylar önce verdiği bir röportajda, “Elinizde sihirli değnek olsa neleri değiştirmek isterdiniz?” sorusu üzerine hayatta başarı için mucizeye gerek olmadığını söyleyip şöyle devam etti:
"Acısıyla tatlısıyla hayat hikayemi seviyorum. Bazı acıları yaşamasaydım bugünkü Şevval olmayacaktı. Keşke dememek için o anın içerisinde sadece doğru soruları sorup doğru kararlar almaya çalışıyorum. Keşke yapsaydım ya da yapmasaydım diyeceğim bir şey kalmasını istemiyorum o yüzden hep ‘İleride keşke der miyim?’ diye soru sormaya alıştırdım kendimi."