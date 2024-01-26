Şevval Sam'dan dikkat çeken tektaş yüzüğüne açıklama geldi

"Acısıyla tatlısıyla hayat hikayemi seviyorum. Bazı acıları yaşamasaydım bugünkü Şevval olmayacaktı. Keşke dememek için o anın içerisinde sadece doğru soruları sorup doğru kararlar almaya çalışıyorum. Keşke yapsaydım ya da yapmasaydım diyeceğim bir şey kalmasını istemiyorum o yüzden hep ‘İleride keşke der miyim?’ diye soru sormaya alıştırdım kendimi."