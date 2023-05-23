Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında karar çıktı

3 sene önce yaşamını yitiren Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu, 15 milyon TL'yi bulan evini ve bankadaki parasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakılmasını vasiyet etmişti. Mirastan pay almak isteyen Dursunoğlu'nun yeğenleri vasiyetin iptali için mahkemeye başvurdu.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi miras davasına son noktayı koydu. Mahkeme, iki yeğenin açtığı vasiyetin iptali davasını reddetti. Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Vasiyetnamesi ile evini ve bankadaki nakit birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayan, değerli bağışçılarımızdan Seyfi Dursunoğlu'nun iki yasal mirasçısı tarafından derneğimize karşı açılan vasiyetnamenin iptali davası, İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Eğitimim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptığı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu'nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."