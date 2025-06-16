Şeyma Subaşı Brezilyalı sevgilisiyle ilgili ilk kez itirafta bulundu! Danla Bilic'in programında gelinlik açıklaması
Şeyma Subaşı, Danla Bilic’in YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu. Subaşı’nın gelinlikleriyle ilgili itirafı ikiliyi kahkahaya boğdu. Bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı, geçtiğimiz aylarda ortaya atılan ayrılık iddialarına da ilk kez açıklık getirdi.
Danla Bilic’in YouTube’da yayınlanan programına konuk olan Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
Bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, haklarında çıkan ayrılık iddialarına ilk kez yanıt verdi.
İlişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Subaşı şunları söyledi:
"Şu an yaşadığım ilişki, aşkın en güzel halini hem hissettiriyor hem de öğretiyor. Karşımdaki kişi bana kendimi çok güzel hissettiriyor. Ama ben bu süreçte çok acı çektim. Brezilyalı erkek arkadaşımla da son dönemimizde büyük acılar yaşadım. İnsan beklentiler içine giriyor ve hayal kırıklıkları olabiliyor. En son yerlere yatıp ağladım. Bali’deydim, insanlar yanıma geldi. O dönem Aralık ayına denk geliyor. O zaman ayrılmıştık."
Daha önce bir televizyon programında yaptığı açıklamada Marlon Teixeira için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutunacağım biri. Evlilik şu an hayatımda yok ama ruhum o kişiyle evli. Yeni aşk bana kendimi daha çok sevdirdi. Kendimi onda görüyorum, adeta kendime bakıyor gibiyim."