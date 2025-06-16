Şeyma Subaşı Brezilyalı sevgilisiyle ilgili ilk kez itirafta bulundu! Danla Bilic'in programında gelinlik açıklaması

İlişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Subaşı şunları söyledi:

"Şu an yaşadığım ilişki, aşkın en güzel halini hem hissettiriyor hem de öğretiyor. Karşımdaki kişi bana kendimi çok güzel hissettiriyor. Ama ben bu süreçte çok acı çektim. Brezilyalı erkek arkadaşımla da son dönemimizde büyük acılar yaşadım. İnsan beklentiler içine giriyor ve hayal kırıklıkları olabiliyor. En son yerlere yatıp ağladım. Bali’deydim, insanlar yanıma geldi. O dönem Aralık ayına denk geliyor. O zaman ayrılmıştık."