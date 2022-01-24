Şeyma Subaşı, Miami'de kafe açıyor

Bir dönem Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı, gündem olmuştu. Subaşı, aynı markayı Miami'de açma kararı aldı. Yaşamını Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ABD'de sürdüren Subaşı, yeni kafesinde kendi adına çıkardığı spor ürünlerinin de satışını yapacak.

Mısırlı sevgiliden tam destek

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin de verdiği destekle mekan arayışına giren Subaşı kısa süre içerisinde mekanı bulup açmak istiyor. Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma'nın hiçbir isteğine "hayır" demiyor ve ticaret konusunda da oldukça destek veriyor .

Bu gönderiyi Instagram'da gör Seyma (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi

"Artık 20'lerinde bebek Şeyma değilim"

3.1 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından art arda mutluluk pozları veren 31 yaşındaki bir çocuk annesi Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.

Subaşı, Instagram gönderisine, "Pazar" notu ile birlikte "Arkadaşlar Şeyma 20'lerinde bebek Şeyma değil artık. 30'larında (olgun) kadınım ben. Unutmayalım" mesajını yazdı.