Şeyma Subaşı'ndan paylaşımlarını ti'ye alan Miray Akovalıgil'e sert yorum

2017’de Acun Ilıcalı’yla evlenen Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra Melisa Ilıcalı’yı kucağına aldı. İkilinin evlilikleri ise 2018’de tek celsede bitti.

Şeyma Subaşı, sonraki süreçte tatilleri, partileri, paylaşımları ile gündem olmaya başladı.

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN SOSYAL MEDYA ÜRETİCİSİNE TEPKİ

Subaşı, son olarak bir içerik üreticisine verdiği tepkiyle gündem oldu. Sosyal medyada içerik üreten Miray Akovalıgil isimli bir kullanıcı, Şeyma Subaşı’nı sık sık radarına alıp videolar yapınca, Subaşı'nın sabrı taştı.

"GEREKENİ YAPACAĞIMI BELİRTMEK İSTERİM"

Akovalıgil'in profilinde kendiyle ilgili yapılan bir içeriğe yorum yapan Subaşı, "Hayata ve insanlara bakış açınız gerçekten farklı, eminim paylaşımlarınız size büyük bir tatmin duygusu veriyordur. Sosyal medyanın faydalarını bu şekilde kendinize döndürmeniz sizin adınıza ne kadar özel. Umarım gerçekten gönülden mutlu oluyorsunuzdur. Bu dönemde insanların gülmeye, eğlenmeye ihtiyaç duyduğu bir zamanda, başkaları hakkında tanımadan yaptığınız yorumlar ve anlar birçok kişinin kalbine dokunuyor olmalı, lol. (Adınızı bile okumadım ama sürekli size ait videolar gönderiliyor.) Eminim size de bolca güzel dönüş oluyordur. Bana göre pek anlamlı şeyler değil ama belli ki insanlar bu tarz içeriklerle çok eğleniyor. Eğlendirdiğiniz için teşekkürler. Ancak bir ricam var: Lütfen bir daha beni içeriklerinize dahil etmeyin. Aksi halde, bir birey olarak kendi haklarımı korumak adına gerekeni yapacağımı belirtmek isterim. Huzurlu günler dilerim" dedi.

İşte sosyal medyadaki söz konusu video...